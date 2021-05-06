المترو: مد ساعات التشغيل خلال عيد الفطر للثانية صباحا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مد ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك حتى الثانية صباحاً، على أن تعود ساعات العمل لطبيعتها عقب إنتهاء فترة العيد، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قرار بحظر حركة القطارات خلال أيام الحظر والتي ستبدأ من مساء اليوم الخميس الموافق 6 مايو الجاري.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وقالت شركة مترو الأنفاق، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم تتطرق لحظر حركة المواصلات العامة، وبالتالي فإن قطارات المترو ستعمل بشكل طبيعي طوال عيد الفطر المبارك، في الخطوط الثلاثة، مع الإلتزام الكامل بإجراء عمليات التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وعدم انتشار الفيروس داخل محطات المترو، مضيفة أنه لن يسمح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامات الطبية، مؤكدة أن التهاون سيؤدي إلى كارثة.

وأوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه لا يوجد حظر لحركة تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوهاً إلى أن ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات سيكون إجباري على جميع الركاب.

وأكد عبدالهادي، لـ«الوطن»، أنه سيتم تفعيل غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، بدءاً من صباح الخميس، مشيرا إلى أنه تم تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة خلال عيد الفطر المبارك، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من فيروس كورونا، منوهاً بأن الالتزام بارتداء الكمامات الطبية سيعمل على محاصرة الفيروس وعدم انتشاره.