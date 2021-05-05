«التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل وأولى و2 ثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد عقد الامتحان الدور الثاني لطلاب صفوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه في حالة عدم اجتيار أي طالب للامتحان التكميلي يعقد له امتحان دور ثاني.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه سيتم عقد امتحان الدور الثاني في منهج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وذلك في شهر أغسطس المقبل، موضحة أنه سيتم عقد الامتحان ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

شوقي: عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في المنازل

وفي سياق منفصل حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين على ضرورة استغلال مصادر نجوى ليمتد التعليمية في المراجعة مع جميع الطلاب قبل بدء الامتحانات، مشددا على ضرورة الاستفادة من بنك الأسئلة على كل درس في تمرين الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يمكن للمعلمين معرفة المزيد عن محتوى نجوى ليمتد من خلال الدخول على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

شوقي: يجب على المعلمين التعرف على عالم واسع من المعرفة لرياض الأطفال والابتدائي من مدرسة بريتانيكا

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يجب على المعلمين وأولياء الأمور، التعرف على عالم واسع من المعرفة لرياض الأطفال والابتدائي، الموجود في «مدرسة بريتانيكا» من ورشة بريتانيكا وبنك المعرفة المصري، وذلك في ورشة تعقد يوم الأحد الموافق 9 مايو الجاري.

وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يجب على المعلمين التعرف على كيفية استخدام مصادر بريتانيكا للمساعدة في تحضير الدروس من ورشة بريتانيكا وبنك المعرفة المصري، وذلك في ورشة تعقد يوم الإثنين الموافق 24 مايو الجاري.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، في المنازل، ورقياً، مؤكداً أن الإدارات التعليمية تتولى الإشراف عليها.