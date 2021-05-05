أحداث مسلسل بنت السلطان الحلقة 24: القبض على روجينا في قضية مخدرات

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل بنت السلطان، في أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، بالقبض عليها في تهمة الإتجار في المخدرات. ويذهب زوجها أحمد مجدي، لزيارتها في السجن بعد القبض عليها، لتكتشف معرفته بحقيقتها وأنها لسيت «منار» الشخصية التي تنتحلها من أول الأحداث.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل بنت السلطان

وتدخل الفنانة روجينا، في نوبة بكاء بعد معرفة زوجها بالحقيقة، وتتوسل إليه للإخراجها من الورطة التي دخلت فيها بعد اللإبلاغ عنها.

وكانت شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بنت السلطان، اكتشاف روجينا، خداع رجل الأعمال الذي وعدها بقتل باسم سمرة، لها، بعد تسجيله محاولة تحريضه على قتل الأخير، ويساومها لدفع باقي مبلغ الاتفاق.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة، التي تصبح حياتها على المحك، بعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، وتقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر «عزة» الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم منهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس.