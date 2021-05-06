رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي بجنوب سيناء

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، عددًا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة السياحة إليها خلال الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إنه جرى مناقشة أعمال التطوير التي جرت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية والتي منها، تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وجرت الموافقة خلال الاجتماع، على آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي جرى طرحها.

وأشار المحافظ إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أشارت خلال الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة في محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتأكد من كفايتها.

وأكدت وزيرة الصحة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص دون اصطحاب تحليل «PCR»، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يجري اتباع الإجراءات طبقًا لقوانين الدولة المسافر لها السائح.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تمت عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تمت عند السفر 93066 مسحة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه تجرى مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية، هذا إلى جانب استمرار أعمال التطهير لجميع الفنادق التي جرى تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الأعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو الماضي، مع استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة.

وأكدت وزيرة الصحة جاهزية العيادات الطبية، والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية، وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.