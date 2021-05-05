جنوب سيناء تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة سجلت اليوم 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 60 حالة.

2819 شخصًا أجروا تحليل الـpcr

وأكد المصدر في تصريح له اليوم، أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا تحليل الـpcr منذ بداية الجائحة وحتى اليوم بلغ 2819 حالة، وأثبتت نتيجة التحليل إيجابية الإصابة بالفيروس لعدد 1107 حالة، وسلبية الإصابة بالفيروس لعدد 1712 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمحافظة حتى اليوم بلغ 1107 حالة، تماثل للشفاء منها 1000 حالة، ويوجد 47 حالة تتلقى العلاج بينهم 26 حالة تحت العزل المنزلي، و21 حالة داخل أقسام العزل بالمستشفيات، و60 حالة وفاة.

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وأشار المصدر إلى أن جميع حالات الإصابة حالتها مستقرة، ويجرى متابعة المصابين داخل أقسام العزل بالمستشفيات من قبل أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى، كما تقوم أطقم طبية متحركة بمتابعة ودعم المصابين بالعزل المنزلي على مدار 24 ساعة.

وكان قد أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة حتى إشعار آخر، وأكد على الغلق الفوري لأي منشأة تخالف الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على كافة المقاهي والمطاعم والمنشآت العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات بكافة المديريات الخدمية، ووجه بضرورة تواجد رؤساء المدن في الميدان على مدار 24 ساعة، وإلغاء إجازات رؤساء المدن خلال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات والمجالات مع التنبيه على ضرورة مراقبة الأسواق.