توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 42 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 مايو حتى السبت الموافق 8 مايو.

وبحسب توقع خبراء الأرصاد، يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

بينما ليلا يكون الطقس معتدلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الجمعة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدلا خلال ساعات الليل.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس يوم السبت، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة أيام الخميس والجمعة والسبت، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمي 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 41 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.