متحف شرم الشيخ يعرض قطع آثرية تعبر عن الاحتفال بعيد العمال

قدم متحف شرم الشيخ، عرضًا متحفيًا لقطع آثرية تعبر عن أيقونة احتفالات القدماء المصريين بعيد العمال.

وأكد محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له اليوم، أن العرض المتحفي لأيقونة احتفالات عيد العمال، سيجري عرضها على مدار شهر مايو الحالي.

وقال مدير المتحف، إن هناك المزيد عن حياة العمال في المجتمع المصري القديم يمكن معرفتها من خلال زيارة متحف شرم الشيخ، منها عرض لسيدات عائدة من التسوق، ورجل يحمل النعال وأخر حامل المروحة، كما يمكنك الاستمتاع بمنظر الساقي، والكاتب المصري القديم والنحات وغيرها الكثير.

نموذج خشبي يمثل صناعة الجعة

وأوضح أن القطع المطروحة في المتحف للتعبير عن عيد العمال، منها قطعة تمثل نموذج خشبي يمثل صناعة الجعة في جانب، وفي جانب آخر يصور الريف المصري القديم، ويعود هذا النموذج الخشبي البديع لعصر الدولة الوسطى حوالي 2000 ق.م، وهو يعطي انطباع عن الحياة اليومية، ويصور حياة العمال في المجتمع المصري القديم.

دمج عجينة رغيف خبز مع عسل وماء

وأشار إلى أن صناعة الجعة في مصر القديمة، من خلال دمج عجينة رغيف خبز مع عسل وماء، وتركه حتى يختمر ثم عصره داخل جرار لاستخلاص الجعة، ويتضح ذلك من النموذج الخشبي المعروض بالصورة إذ يصور رجل يقوم بعصر الجعة داخل جرار كبير.

وعن القطعة الثانية قال مدير المتحف، إنها تمثل نموذج خشبي يرجع لعصر الدولة الوسطى، ويصور صناعة الخبز في مصر القديمة، فقد كان يقوم شخص من الخلف بصنع عجين الخبز ووضعه في قالب الخبز ويعطيه للشخص الأمامي لوضعه في الفرن المصور أمامه.

وتابع: وتعبر القطعة الثالثة عن رجل يقوم بإشعال النيران ويحمي عينه من الدخان، والنيران المتطايرة أثناء الاشعال.