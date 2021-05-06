لإنهاء الجائحة.. واشنطن تتنازل عن حماية براءات اختراع لقاحات كورونا

في إشارة لتقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحق في الصحة والحياة على الأرباح، في ظل جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح الملايين عبر العالم وكانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تضررت منها، أكدت إدارة بايدن انحيازها للتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات كورونا.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم مقترحا للتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية للجائحة تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف".

وأشارت تاي إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في المشاركة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية، حول الشكل المحدد لوثيقة التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، والتي يقول مؤيديها إنها ستتيح وصفات اللقاحات بشكل عام لتسمح للدول ذات الدخل المنخفض في صنع جرعاتهم بأنفسهم.

وأضافت تاي أن «إدارة بايدن تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، لكن من أجل إنهاء هذه الجائحة، تدعم الإدارة التنازل عن هذه الحماية فيما يخص لقاحات فيروس كوفيد-19».

ونوهت تاي إلى أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية ستستغرق وقتًا نظرًا لطبيعة المؤسسة القائمة على توافق الآراء ومدى تعقيد القضايا التي يتم مناقشتها.

جدير بالذكر أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض دعمت اقتراح وثيقة التنازل، إلا أنها قوبلت بالمعارضة من دول أخرى بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان والبرازيل وكندا وأستراليا.

وحسبما يشير موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، فإنه عدم الحصول على براءة اختراع، «أو عدم وجود حماية لبراءة الاختراع» يعني إمكانية استغلال المنافسين للاختراع، وإمكانية أن تحاول الشركات المنافسة تقليده، وهو ما يعني أن دول العالم سيكون بإمكانها نظريا إنتاج أي لقاحات تم تطويرها داخل الولايات المتحدة على الأقل.