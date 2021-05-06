موعد عرض مسلسل بنت السلطان الحلقة 25: مصير روجينا في قضية المخدرات

تُعرض الحلقة 25 من مسلسل بنت السلطان، بطولة الفنانة روجينا، وهو أول بطولة مطلقة لها تنافس بها في دراما رمضان 2021، بمشاركة عدد من الفنانين.

وتعرض أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل بنت السلطان في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة «النهار دراما»، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين، منهم باسم سمرة وبيومي فؤاد وسوسن بدر وغيرهم.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل بنت السلطان

دارت أحداث الحلقة 24 حول القبض على روجينا في تهمة الإتجار في المخدرات، وذهب زوجها أحمد مجدي، لزيارتها في السجن بعد القبض عليها، لتكتشف معرفته بحقيقتها وأنها ليست «منار» الشخصية التي تنتحلها من أول الأحداث.

ودخلت الفنانة روجينا، في نوبة بكاء بعد معرفة زوجها بالحقيقة، وتوسلت إليه لإخراجها من هذه الورطة التي دخلت فيها بعد الإبلاغ عنها.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة، التي تصبح حياتها على المحك، بعد وفاة والدها سلطان، الذي كان من أكبر تجار الخردوات في مصر، وتقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء.

وعندما تقرر «عزة» الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.