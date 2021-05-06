أحداث مسلسل النمر الحلقة 23.. حسن وخالد يبلغا الشرطة عن محمد عادل

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 23، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 23

شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، فبعد أن ضربت فريدة حسن بالسكين، بعدما علمت بعدم قدرتها على الحمل مرة أخرى بسبب عملية الإجهاض، كانت فريدة تظن أن حسن هو السبب في ذلك، فأرادت الانتقام منه.

اتصلت فريدة بخالد زوجها على الفور وحكت له ما فعلت، فذهب لها ونقل حسن للمستشفى على الفور، وكانت حالته خطيرة، ولكن استطاع الأطباء أن ينقذوه وبعدما أفاق سأله الضابط عن الحادث فقال: إنه بسبب سقوطه فوق سكينة المطبخ، اندهش والده عنتر الحلق لما قاله، فصرح له حسن أن فريدة لم تقصد قتله، ولكن قد وقع عليها ظلم وهى تظن أنه من أجهضها، لكنه يشك أن النمر هو من خطط لذلك.

وانتهت أحداث الحلقة بقيام خالد ابن الشيمي وحسن ابن عنتر الحلق بالإبلاغ عن النمر بأنه يتاجر في الألماظ المهرب، وبالفعل يستوقف الكمين سيارة النمر، ويفتشونها.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش ات» للمشاهدة في أي وقت، وأي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.