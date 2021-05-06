مشاجرة بين طالبتين بمدرسة الثانوية الفنية في حلوان «فيديو»

في واقعة دموية، تشاجر عدد من الطالبات بمدرسة السيدة رقية الثانوية الفنية بنات بكوتيسكا في منطقة حلوان بالقاهرة، الأمر الذي نتج عنه حدوث تشوهات وجروح جسيمة في وجه الطالبات.

وقالت إحدى شهود العيان، من المدرسة، رفضت ذكر اسمها، أن الواقعة تدور حول تشاجر طالبتين، تدعى إحداهما هاجر عطية، بعد أن تبدلا الشتائم، وعلى الفور أحدث إحداهما جروحا في وجه الأخرى.

وأضافت الشاهدة لـ«الوطن»، أن إحدى الطالبات استعدت ولي أمرها، الذي جاء على الفور وضرب الطالبة التي أحدثت جروح في وجه ابنته، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت أمام المدرسة، وعندما جاء ولي الأمر تشاجروا داخلها، وأصيبت الطالبتين بجروح جسيمة في وجيهما.

«التعليم»: عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في المنازل

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن ضوابط عقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدة أنها ستعقد ورقيا في المنازل.

وأضافت الوزراة أنه ستعلن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد الإدارات التعليمية لها، مشددة على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات تبدأ في شهر يونيو المقبل وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المكثفة كافة ضد فيروس كورونا.

وكشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه ستخصص فرق تطوير تكنولوجي في المدارس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا، مؤكداً أن الطالب لا يؤدي الامتحانات في مدرسته، موضحا أنه ستعقم اللجان الامتحانية جيدا، وتجهيزها من ناحية البنية التحتية.