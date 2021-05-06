وزير التعليم: مسموح لطلاب 3 ثانوي دخول الامتحان بالكتاب أو صورة منه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام، من بينها اصطحاب الطالب للكتاب المدرسي للامتحانات.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على «جروب أولياء الأمور»، عبر تطبيق «الواتساب»، أن الطالب يصطحب للامتحان التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم، ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، لكن بدون الكتابة عليها بأي شكل.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل طلاب المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، لكن بدون الكتابة عليها بأي شكل.

وأكد الوزير: «الكلام شديد الوضوح الطالب معه الكتاب وجميع المصادر الرقمية وهذا كاف جدا، ويعمم على الجميع، ولذلك لن يسمح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع، ولنتذكر أنه حتى العام الماضي لم يكن مسموحا بأي شيء مع الطلاب، وهذه نقلة كبرى، وأرجو الالتزام بما قلته حرفيا، وعدم الجدل حوله».

وشدد الدكتور طارق شوقي، على أن المصادر الرقمية لا تعني احتمالية الخروج من الامتحان الأصلي، قائلا: «لن يحدث هذا».

جاء ذلك في رد الوزير على إحدى أولياء الأمور، التي طالبت بالتأكيد على موضوع اصطحاب كتاب المدرسة للامتحانات، موضحة أولى وثانية ثانوية أعلن السماح لهم باصطحاب الكتاب المدرسي، وبعد ذلك بدل بورقة المفاهيم.

«مديريات التعليم»: إعلان نتيجة امتحانات النقل قريبا

وفي سياق منفصل، أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، أنه ستعلن نتيجة امتحانات شهر أبريل خلال أيام، موضحة أنه جار الاستعداد لوضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه أرسلت درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمراجعتها.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات طلاب الدمج مع الطلاب الأسوياء، مؤكدا أنه عقدت الامتحانات وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات قريبا، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع جميع المدارس لوضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، والاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية لشهر مايو الجاري.