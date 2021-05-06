فاروق الباز: حادث الصاروخ الصيني تكرر من قبل.. ولا داعي للخوف «فيديو»

بات أمر الصاروخ الصيني يشغل بال الكثيرين حول العالم، مع توارد أنباء عن سقوطه بين لحظة وأخرى، ولم يحدد المكان الذي من المتوقع أن يسقط فيه، ما أصاب عددا كبيرا من الأشخاص حول العالم بحالة من القلق والخوف.

وقال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن ماحدث مع الصاروخ الصيني أمر وارد الحدوث وليس بالجديد، مؤكدًا أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كوكب الأرض لمثل هذا الحادث.

وأضاف «الباز» لـ«الوطن»، أنه كان هناك جزء كبير من مركبة فضائية تدعى «سكاي لاب» أمريكية، وكان هناك حالة من التخوف من أنها قد تعرض سطح الأرض لعدد من المشكلات، وكان التخوف الأكبر من سقوطها في استراليا، إلا أن ذلك لم يحدث، وسقطت بالفعل داخل المحيط، متابعا: «غالبا هذا ما سوف يحدث مع الصاروخ الصيني سيسقط في أحد المحيطات، نظرًا لأن كوكب الأرض غالبيته العظمي ماء».

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن الصين مازالت في مرحلة بداية رحلات الفضاء، ومن الوارد عدم سيطرتهم على الأمر في البداية، مؤكدًا أنه لا يوجد كوكب يمثل خطرًا على الأرض، ولكن يوجد كويكب وهو عبارة عن قطعة صخر، وتلك الكوكيبات كان كوكب يومًا ما ولكن دمر، منوها إلى أن معظم الكويكبات التي تسقط على الأرض تحترق في الغلاف الجوي نظرًا لدخوله بشكل سريع، لافتا إلى أن الصاروخ إن سقط على يابسة الأرض يحدث فجوة بها، وهذا أمر معتاد نتيجة الإرتطام.

وختتم «الباز» حديثه مؤكدًا أنه لا أحد يعرف أين سيسقط الصاروخ، ولا يوجد أي طريقة للتحكم به وذلك ما يزيد حالة التخوف من سقوطه على أي بلد بالرغم من أن ذلك لم يحدث من قبل، لكنه وارد، ولو حدث ذلك سيتسبب في أضرار بالطبع، متابعا: «لا داعي للقلق وتلك الحوادث حدثت من قبل، وكان المدى الذي أحدثته بسيطا، ولم يضر أحد».