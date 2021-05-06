مصطفى درويش وعصام السقا وحنان مطاوع ينعون والد محمد علي رزق

نعى عدد من الفنانين والعاملين بالوسط الفني والد الفنان محمد علي رزق، الذي توفي منذ قليل، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب محمد علي رزق على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلا: «أبويا مات.. صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة».

ومن الفنانين الذين نعوا الراحل على «الفيس بوك»، حنان مطاوع ومصطفى درويش وعصام السقا ورامي وحيد وهاجر الإبياري وشيكو ورنا سماحة، والمخرج أحمد خالد أمين .

وكتب عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: «توفي إلى رحمه الله والد أخويا وصاحبي محمد علي رزق.. صلاة الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة».

ويشارك علي رزق في السباق الرمضاني بمسلسل ضل راجل، مع ياسر جلال ونرمين الفقي ونور ورنا رئيس ومحمد إبراهيم يسري، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.