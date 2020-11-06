محمد علي رزق ينتقد من يخفون إصابتهم بفيروس كورونا: بتعملوا كارثة

انتقد الفنان محمد علي رزق، مصابي كورونا الذين يخفون مرضهم، مفضلين عدم الإعلان عنه أمام المقربين.

وكتب محمد عبر "الفيسبوك": "منتشر قوي موضوع إن الناس يجيلها كورونا ومتقولش.. أنتوا مجانين يا جماعة مكسوفين ومخبيين ليه؟! أولاً ده مرض مش بإيد حد، ثانياً حضرتك فاهم أنت ممكن تكون عديت كام واحد وعلشان مخبي مش هتخليه يعزل نفسه فهو هيعدي كام واحد.. أنت مدرك حجم الكارثة اللي أنت بتعملها.

واختتم أرجوكم يا جماعة أي حد لا قدر الله يصاب بكورونا يعلن ويقول علشان اللي خالطوه يعزلوا نفسهم.

وأعلن عدد من نجوم الفن خلال الساعات القليلة الماضية إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وأعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وأعلنت أمس، الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".