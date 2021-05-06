جنرال أمريكي يحذر من دخول العالم في فترة من عدم الاستقرار بسبب الصين

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، من أن العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار على المستوى الدولي، مع تنامي قوة الصين وظهور تقنيات تخريبية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي قد تكون حاسمة في الحروب.

وقارن الجنرال ميلي الحقبة الحالية بالتحولات الجيوسياسية الرئيسية الأخرى التي حدثت في تاريخ العالم، بما في ذلك سقوط روما وانهيار الاتحاد السوفيتي، بحسب «سكاي نيوز».

وقال «ميلي» من خلال خطاب ألقاه بجامعة هاوارد: «نحن مقبلون على فترة يحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الدولي»، مضيفًا أن تنامي قوة الصين يحدث تغييرا في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع.

كما حذر «ميلي» من أن التغير الجيوسياسي بات مصحوبًا بالابتكار التكنولوجي في أجهزة الروبوت والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات، مشيرا إلى أنها تقنيات تخريبية على نحو غير اعتيادي، وقد تكون حاسمة في إدارة الحروب.

يذكر أن تصريحات ميلي جاءت بعد أيام من تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن الولايات المتحدة بحاجة للاستعداد لصراع محتمل في المستقبل، يختلف كثيرًا عن الحروب القديمة، التي استنزفت وزارة الدفاع لفترة طويلة.