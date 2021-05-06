أستاذ مناعة يحذر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا: تصيب عائلات كاملة

علق الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، رغم تشديد الإجراءات الاحترازية.

وقال «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار، إن السلالة الهندية الجديدة لفيروس كورونا مسؤولة عن 76% من الإصابات في الأسبوع الأخير حول العالم في الهند، لافتًا إلى وجود تقاعس لدى دول العالم في الاجراءات الاحترازية، ومواجهة الفيروس كورونا.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ذلك تسبب في أن تصل عدد إصابات كورونا لأكثر من 155 مليون عالميًا، مشيرًا إلى وجود خلل في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ودعى الدكتور مجدي بدران، المواطنين في مصر إلى التمسك بالتدابير الاحترازية والوقائية، نظرًا لزيادة الحالات، وتخطيها ألف حالة يوميا، والتعاون مع تعليمات الحكومة المصرية، وعدم التجمع في الشوارع والحدائق والشواطئ، منوها إلى ضرورة وجود مساحات واسعة بين المصلين في صلاة العيد.

ونصح «بدران» المواطنين بالابتعاد عن العناق والأحضان والسلام، وكذلك الحفلات والموائد والعزومات، مشيرا إلى أننا يمكننا استخدام وسائل التواصل الحديثة لتلقي تهاني الأعياد.

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية استخدام السلالم بدلًا من المصاعد الكهربية، وتركها لكبار السن ولمن يعانوا من مشكلات في الحركة، مشيرًا إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الأسطح ونصح بعدم لمسها، واستخدام «الجوانتي» للوقاية من الفيروس.

ولفت «بدران» إلى أن الموجة الجديدة عائلية، وتصيب جميع أفراد الأسرة، منوها إلى أن الفيروس قد يصيب فردا من الأسرة بدون أعراض، وينقله لباقي أفرادها، مشددًا على ضرورة التباعد بين أفراد الأسرة الواحدة.