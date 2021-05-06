«الطب الوقائي»: تصنيع لقاح سينوفارم على أرض مصر في يونيو

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يهدف إلى التحصين الجموعي للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة قامت بجهد كبير لتوفير اللقاحات وأخرها الكمية التى تقدر بنحو 1.7 مليون جرعة والمقرر أن تصل خلال الأيام القادمة.

وأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر بصدد تصنيع لقاح سينوفارم، لافتًا إلى أنه بحلول شهر يونيو سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من اللقاح على أرض مصر، حيث أن تسريع وتيرة التطعيم هي طوق الأمان في ضوء تزايد الأعداد معتبرًا أن إتاحة التحصين كرم من الله.

وناشد رئيس الطب الوقائى المواطنين بتلقي التطعيم، موضحا «أنه جاري تجهيز مراكز كبيرة لتطعيم المواطنين مثل أرض المعارض والتي ستحتوي على 96 عيادة يمكنها تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مراكز تطعيم كبرى في المحافظات الكبيرة.

وشدد على أنه لا توجد ورقة علمية واحدة يعتد بها كمرجع علمي أو أي تصريح أو دراسة صادرة من جهات علمية مدروسة مثل منظمة الصحة العالمية أو وكالة الدواء الأوربية علقت بأي شيء على اللقاحات الموجودة، لافتًا إلى أن كل اللقاحات حاصلة على موافقة الطوارئ لاستخدامها مما يؤكد أمنها وفاعليتها.

وتابع بأن هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة تشرفان على اختبارات غاية في الصعوبة لتتبع سير عملية التطعيم والأعراض على المواطنين، قائلا: «كل تطعيمات الدنيا لها أثار جانبية بسيطة مثل تكسير الجسم او ارتفاع درجة الحرارة والاحمرار في مكان الحقن» مؤكدًا ان كل هذه الاعراض تخف في فترة من 12 لـ24 ساعة، موضحا أن الأعراض الجانبية تعد نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي للجسم.