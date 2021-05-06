إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل التي تنظمها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، عن أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل وصلت إلى 320 حالة تعد على إجمالى مساحة تخطت 113 الف متراً و 500 متر مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة في شهر مارس الماضي وحتى اليوم الخميس كان آخرها إزالة 8 حالات تعد بالردم على مساحة 1234 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية، والتعامل تافوري معها واتخاز اللازم حيال المخالف.