انتهاء تصوير «خلي بالك من زيزي».. ونقاد: من أفضل أعمال الموسم

انتهى فريق عمل مسلسل «خلي بالك من زيزي» من تصوير آخر مشاهد المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج كريم الشناوي، ونشرت الفنانة أمينة خليل عدداً من الصور من احتفال فريق العمل بانتهاء التصوير، عبر حسابها على تطبيق «انستجرام».

وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، حيث تطرق إلى عدد من القضايا الشائكة في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، واختاره عدد من النقاد ليكون واحداً من أبرز الأعمال التي شاركت في سباق الدراما الرمضانية 2021.

وقال الناقد رامي عبد الرازق إن مسلسل «خلي بالك من زيزي» بالرغم من كونه «لايت كوميدي»، إلا أنه من أفضل الأعمال، حيث يعتبر به قدر من العمق، والسيناريو محبوك ومكتوب بشكل جيد للغاية، وقد يضم بعض المبالغات، ولكن هذا النوع من الكوميديا يتحمل المبالغة.

وفي تقييم «عبد الرازق» لأداء الفنانة أمينة خليل، في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، اعتبر أن هذا الدور يجعلها واحدة من أفضل الممثلات في الموسم، حيث أنها تقدم دوراً صعباً خلال الأحداث، وكان من السهل أن تميل الشخصية إلى الابتذال في أدائها، ولكنها تمكنت من الحفاظ على الاتزان في تقديم الشخصية، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى إمكانيات مخرج العمل.

بينما اختار الناقد محمود قاسم، الفنان علي قاسم ليكون أفضل ممثل في الموسم الدرامي 2021، وذلك عن دوره في مسلسل «خلى بالك من زيزي»، والذي يعتبر من الأعمال الهامة هذا العام، على حد قوله.

وأشارت الناقدة ماجدة خير الله إلى أن الفنان علي قاسم يعتبر من مفاجآت مسلسل «خلي بالك من زيزي»، وأوضحت أن «صوته ونظرته المندهشة، وطريقته في كظم الغيظ، وابتسامته الخجولة أحياناً، من أهم العناصر التي يعبر بها عن طبيعة الشخصية».

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل، وعلي قاسم، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وصفاء الطوخي، وأسماء جلال، وعلي الطيب، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج كريم الشناوي.