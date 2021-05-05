تجديد تكليف الدكتور علي حطب كقائم بأعمال مدير صحة الإسماعيلية

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور علي حطب بتسيير أعمال مديرية الصحة بالإسماعيلية لمدة 3 أشهر جديدة.

وقال مصدر بالمديرية إن القرار رقم 221 لسنة 2021 نص على تجديد تكليف الطبيب علي محمد علي حطب للقيام بتيسير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية لمدة 3 أشهر.

وجاء في قرار وزيرة الصحة أنه بعد الاطلاع علي قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1969 بتنظيم وزارة الصحة والسكان والقرار رقم 23 لسنة 2021، تقرر تكليف الطبيب المذكور بتسيير أعمال المديرية لمدة 3 أشهر.

وعمل حطب كطبيب طوارئ على مدار عدة أعوام إلى أن تم تعيينه مديرا لمستشفي ابو خليفة خلال فترة الحجر الصحي في الموجة الأولي لفيروس كورونا.

وقررت الوزيرة نقل «حطب»، للعمل كمشرف علي فريق المتابعة في وزارة الصحة وملف لتأمين الصحي الشامل إلي أن تم تكليفه بتيسيير الأعمال في مديرية الصحة بالإسماعيلية، تقديرا لجهوده في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت في الإسماعيلية بنهاية فبراير الماضي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإسماعيلية وافتتاح المجمع الطبي بالمحافظة.

وأطلق الرئيس السيسي المنظومة حينها في 3 محافظات ضمت الاسماعيلة والأقصر وجنوب سيناء لتبدأ في الإسماعيلية في مستشفيات ابو خليفة ومركز 30 يونيو للغسيل الكلوي ومجمع الإسماعيلية الطبي.