جنايات جنوب سيناء تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لقاتلة طفلها بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد محمد رئيس محكمة جنوب سيناء، وعضوية المستشارين ممدوح محمد، وإيهاب محمد ، وعبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة، بالسجن المشدد 15 عامًا لقاتلة ابنها بشرم الشيخ.

تعود وقائع القضية إلى 25 مايو 2019، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة طفل غريق أمام شاطئ الفنار في شرم الشيخ، وفرغت المباحث كاميرات المراقبة، التي كشفت أن الأم تدعى «د. ع»، مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهمة

وجرى ضبط المتهمة، خلال ساعات، واعترفت بقتل الطفل لخلافات أسرية، واعترفت في التحقيقات أنها هربت من الإسكندرية دون إصدار شهادة ميلاد للطفل رغم أنها متزوجة رسميًا، وكانت تتحايل على الجميع من أجل تطعيم الطفل في المراكز الطبية بشرم الشيخ.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أن المتهمة متزوجة رسميًا منذ 2016 من شخص يقيم في محافظة الإسكندرية، والزواج مسجل بمصلحة الأحوال المدنية، وأنه عقب إنجابها الطفل القتيل «مالك»، هربت به إلى شرم الشيخ بسبب خلافات مع زوجها، وأقامت بإحدى الشقق التابعة للقرى السياحية بشرم الشيخ بمفردها مع طفلها القتيل.

كما أكدت التحريات أن المتهمة كانت تعمل في عدة مناطق، منها ملاهي ليلية، مراكز صحية، وتبين أنه سبق اتهامها في عدة قضايا، مثل: «التحريض على الفجور، والسكر والضرب».

وقال جيران المتهمة، إنه قبل الحادث بساعات كان الطفل القتيل «مالك» يلعب في شقة جارتها، وطلبت المتهمة أن تصطحب الطفل بحجة أنها معزومة على الإفطار في الخارج، واكتشفوا بعد ذلك وفاة الطفل غرقًا بشاطئ الفنار من خلال الصور التي نشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها أدلت بهذه المعلومات في تحقيقات النيابة.

وأكد الطب الشرعي الذي ناظر الجثة وسحب عينة الحمض النووي DNA، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا يوجد أي آثار خنق كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خنق القاتلة للطفل وإلقائه في المياه.

وجرى استدعاء والد الطفل، وسحب عينة من الحمض النووي لمطابقتها بعينة الطفل، وعقب التأكد من صلة الطفل القتيل بأمه وأبيه قرر المحامي العام لنيابات جنوب سيناء، إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.