محافظ الغربية يغلق محال تجارية لتكدس المواطنين داخلها

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، بجولة تفقدية في مراكز زفتى والسنطة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة لها، بحضور المهندس محمد سراج، رئيس مدينة زفتى، ونوابه أحمد توفيق ومحمد عويس.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة زفتى، حيث تابع المحافظ مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لتكدس الأعداد بداخله وعدم اتباعهم لتلك الإجراءات، كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم، وعدم افتراش الطريق العام، وارتداء جميع العاملين للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووجه المحافظ، كعادته في كل زيارة لمدينة زفتى، رئيس المدينة بضرورة إزالة سوق الخضار العشوائي، وهو إجراء يقوم به المحافظ في كل زيارة للمدينة وتحاول الأجهزة المعنية إزالة هذا السوق دون جدوى، ويسبب هذا السوق إعاقة للحركة والطريق، ووعد المحافظ بحل الأزمة وهو ما لم يتم حتى الآن.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة السنطة، حيث تفقد الشوارع، موجهًا أصحاب المحالّ والمقاهي بالالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ 50%، كما وجه بغلق عدد من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية أو بنسبة الإشغال المحددة.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل الأماكن العامة، خوفًا على صحتهم وتفاديًا لتفاقم عدد الإصابات في ظل الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامتهم.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم 593 والذي يقضي بغلق كل الحدائق والمتنزهات وجميع الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات «نسبة 50%» من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة، مع تشديد كل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية، لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.