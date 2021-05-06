بعد قرارات «الوزراء».. غرفة الإسكندرية: مواعيد الغلق لم تراع المطاعم

تبدأ كافيهات و مطاعم الإسكندرية، تطبيق قرارات مجلس الوزراء الجديدة، اليوم الخميس، الخاصة بالغلق في الساعة 9 مساءاً من كل يوم، على أن يستمر تطبيق ذلك الأمر حتى 20 مايو الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قرارات لها مردود إيجابي على الجانب الصحي للمواطنين، إلا أنها كان لها تأثيراً سلبياً على المطاعم التي تعتمد على عملها في وقت شهر رمضان الجاري، بعد موعد الإفطار، وهو الأمر الذي لم يعد متاح حالياً عقب تلك الإجراءات الاحترازية المشددة، الأمر الذي مثل ضيق كبير لدى أصحاب المطاعم.

شعبة المطاعم: لم نتعاف من غلق العام الماضي بعد

«قرار صادم لينا جدا.. لأننا لسة متعافيناش من غلق السنة اللي فاتت وكان فترة العيد املنا لتعويض خسايرنا، لكن الموسم كدا اتضرب معانا»، هكذا كان تعقيب محمد الحلو، رئيس شعبة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حول قرارات مجلس الوزراء الجديدة.

وأضاف الحلو لـ«الوطن»، أن قرارات مجلس الوزراء كانت تحتاج مراعاة أكبر من ذلك لأصحاب المطاعم الذين يعانون منذ عام من غلق شبه تام، وسط إرتفاع ايجارات الأماكن وبالتحديد للمطاعم في المولات الكبرى، التي يصل إيجار المكان فيها إلى 100 ألف جنيه بل و200 ألف جنيه شهرياً، وسط ركود تام في حركة البيع والتواجد.

وأوضح أنه كان من الأفضل وضع حلول فيما يخص الإيجارات والضرائب والتزامات الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء، حيث أن أصحاب المطاعم يعانون منذ فترة كبرى.

بعد قرارات مجلس الوزراء.. المطاعم: خسائرنا تتجاوز 80% في الموسم الحالي

وأشار رئيس شعبة المطاعم بالإسكندرية، إلى أن قرارات مجلس الوزراء، أطاحت بمكاسب موسم رمضان وفترة العيد، حيث أضاعت أكثر من 80% من العمل، قائلاً: «في رمضان الشغل بيبدأ في المطاعم من بعد الفطار يعني في حدود 6 ونصف مساءا، في حين أن أخر طلب ممكن تطلعه هيكون في حدود 8 مساءا، عشان تقدر تقفل الساعة 9، بالتالي المطعم كله اشتغل ساعة ونصف فقط في اليوم».

هل يعوض أصحاب المطاعم خسائرهم في العيد؟

ويرى «الحلو»، أن المطاعم في فترة الأعياد سوف تتكبد خسائر كبرى نتيجة الغلق المبكر، حيث أن الخروجات تبدأ من بعد الثامنة مساءً في ظل الجو الحار الذي تشهده مصر حالياً، وهو ما يصعب عملية الخروجات ظهرا، حيث ستكتفي بعض الخروجات على وجبة الغذاء فقط، بينما لن يتواجد أحد فيما يخص وجبة العشاء، وهو ما يضيع أكثر من 50% من عمل العيد.

قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قرر تطبيق 5 قرارات جديدة بدءاً من اليوم الخميس حتى يوم 20 مايو الجاري، كان أبرزها تحديد مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والمولات والسينمات من الساعة 9 مساءً، مع السماح بتوصيل الخدمات إلى المنازل.