حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب العديد من الأشخاص متابعة حظوظهم اليوم، وما يخبرهم به علم الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرا وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يعمل لصالحك، ويمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك والتي يوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثورلاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام والذي يوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة، وتنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد ببرجك يدفعك لتوطيد علاقاتك ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فإذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فتحي عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سوزان تميم، ويوافق تاريخ ميلادها 23 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه في الأمور القانونية وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي كساب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الممثل المصري أحمد حاتم ويوافق تاريخ ميلاده (25 ديسمبر).

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سهير رمزي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.