حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:05 ص | الخميس 06 مايو 2021
برج الميزان
امرأة برج الميزان تفضل أن تلتزم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
فينوس في منزل الحظ تعدك بالتوافق مع من تحب، وتبدو مستعدا للقيام بواجباتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.