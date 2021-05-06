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حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 06 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

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