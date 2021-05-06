مصرع مدرس بالمعاش دهسه قطار في مركز مغاغة بالمنيا

لقى معلم بالمعاش مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع «محمد.ا.ع»، 69 عاما، معلم بالتربية والتعليم بالمعاش، صدمه قطار الصعيد، أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد مركز مغاغة، وتوفي المعلم دهسًا تحت عجلات قطار الصعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبالمعاينة كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي لقطاع شمال المحافظة أنه أثناء عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد اختل توازنه وصدمه القطار ولقي حتفه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وقد أصدرت قرارًا بدفن جثة المتوفي.

يشار إلى أن طفلة لقيت مصرعها وأصيب 4 آخرين إثر اصطدام قطار بعربة كارو، أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، مطلع شهر أبريل الماضي، وانتقل إلى موقع الحادث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف على تداعيات الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه، ونتج عن ذلك وقوع الحادث.