أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 7-5-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة لأهميتها في كل بيت مصري، وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 7 مايو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم الأربعاء نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

اختلف سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وجاء سعر البرتقال عند 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الموز

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.