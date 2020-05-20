حزمة قرارات من رئيس الوزراء لحماية موظفي ديوان الدقهلية من كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أعداد العاملين بديوان عام محافظة الدقهلية إلى أقل مستوى، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم وتطهير الديوان يوميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار بالفيروس التاجي.

وجرى تقليص عدد موظفي إدارات الديوان إلى أقل مستوياتها، بعد تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وكلف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، كلا من سعد الفرماوي السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد بإجراء جولة للمرور بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على تنفيذ العاملين بكافة المكاتب والإدارات المختلفة بمبنى المحافظة الإجراءات الاحترازية.

وتحولت الحياة داخل الديوان إلى ثكنة طبية بسبب أعمال التطهير، أو أخذ عينات من المخالطين لمحافظ الدقهلية.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.