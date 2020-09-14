محافظ الشرقية: 68 ألف شخص قدموا طلبات تصالح بعد قرارات رئيس الوزراء

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بتخفيض قيمة التصالح في القرى كان عليها إقبال كبير من قبل المواطنين في المحافظة، موضحا أن نسبة الإقبال على التصالح وصلت إلى 68 ألف شخص بزيادة من 15 إلى 20% عن الفترة الماضية.

وأضاف "غراب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قرارات رئيس الوزراء الجديدة جعلت قطاعا كبيرا من المواطنين بدأ في التقدم، لافتا إلى أن 37% من المواطنين المخالفين قدموا تصالحات حتى الآن.

وتابع المحافظ أنه جرى عقد اجتماع اليوم، مع مدير أمن الشرقية، وتم الاتفاق خلاله على التنسيق بتكليف وحدات محلية مع بعض أفراد الأمن للمرور على القرى والعزب، والتي ليس لديها أي فكرة عن التصالح وقيمته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيها للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءا من 50 جنيها للمتر.