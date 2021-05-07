حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

شخصية برج الجوزاء من الصعب توقعها، كما أنّها شخصية متهورة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة، وتنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد ببرجك يدفعك لتوطيد علاقاتك ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل عبدالحليم حافظ يوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.