حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الحمل بأنهم يملكون شعورًا كبيرًا بالثقة في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرًا وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يعمل لصالحك، ويمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر ويوافق تاريخ ميلادها 25 سبتمبر.