«مسحراتي المحروسة» يتناول سيرة السيدة زينب ووصية «البنات»

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» في حلقة اليوم، سيرة السيدة زينب وصفاتها الحسنة وأخلاقها، حيث عرض البرنامج صورا ورسومات متحركة عن حسن معاملة البنات وعدم التمييز في المعاملة، وشكل الأسر السعيدة إذا طبقت ذلك.

وعلى خلفية موسيقية لطبلة المسحراتي، قالت شخصية المسحراتي الكرتونية: «يا بركة زينب الطاهرة يا بنت السيدة الزهرة، وأنا جنب المقام بصيت على ست الديوان والبيت، ووصيتني وأنا اتوصيت قلب أبيض، رقيتك من الحسد والنار، وحصنتك من الأشرار بقدرة صاحب القدرة».

وتابع: «وصيتك من الحضرة تحافظوا يا ابني على الأسرة وتصون الواد ومتضعيش حق البنت مهما كانت العسرة، وعاملوهم ميزان واحد بلا تمييز وبعد العسر فيه يسرة عشان دول السند وربوهم بنات وولاد، قدركم شاءت الأقدار كما قال النبي المختار تكونوا خيرة الأجناد».

وتابع: «مبروك عليك الشهر يا بلدي مكتوب عليكي الرحمة يا رمضان، يارب كمل لنا بالعتق من النيران واكتب لنا جنتك وافتح لنا الريان واصحى يا غفلان».

«مسحراتي المحروسة» برنامج تنفذه منصة «بلاتفورم» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

ويتضمن البرنامج العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.