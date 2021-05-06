التعليم تمد موعد التسجيل النهائي في جولة يونيو بامتحان EST لـ18مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد موعد التسجيل النهائي في جولة يونيو في امتحان EST لجميع طلاب الدبلومات الأمريكية، للتأهيل للجامعات المصرية، حتى 18 مايو الحالي 2021، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 في شهر يوليو المقبل، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً بنظام الأسئلة الجديد.

وفي سياق منفصل، شدد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافزة الجيزة، على ضرورة تقديم أسباب التأخير في تقديم استمارات الثانوية العامة للجنة النظام والمراقبة وتقديم إفادة بالتسليم وواحد سري، مؤكدا ضرورة تقديم إفادة بكفاية أوراق الإجابة للامتحانات العام والفني، ومتابعة نسب التوريد المتأخرة من الإدارات حتى تاريخه نسبة 10% مطبعة سرية ونسبة 9% تظلمات ونسبة 10% تظلمات الثانوية العامة ونسبة 5% تنظيم التعليم ونسبة 1% تجريبيات.

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الامتحانات الأسبوع المقبل

وأضاف الجيار في بيان له، أنّ المديرية حريصة على حل أي معوقات تواجه الطلاب، مشددا على سرعة الانتهاء من صرف المستحقات الماليه المتأخرة للعاملين ومتابعة الصرف الفورى، إضافة إلى إرسال بيان بموقف كراسات الإجابة الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالمخازن.

من جانبه، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنّ جميع المدارس على وشك الانتهاء من تصحيح امتحانات طلاب صوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وسيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف شعبان لـ«الوطن»، أنّه جار الاستعداد على قدم وساق لوضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وسيتم عقد الامتحانات ورقيا، وإعلان نتيجة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في نهاية العام الدراسي مع إعلان نتيجة المواد الأساسية.