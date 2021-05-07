التفاصيل الكاملة لموافقة «التضامن» على منح الجمعيات الأهلية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يمكن للجمعيات الأهلية الراغبة في الحصول علي منحة أو هبة، بالتقدم بطلب لمديرية التضامن الإجتماعي التابعة لها.

شروط قبول منح الجمعيات

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للموافقة على المنحة بنحو:

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة لدى وزارة أو مديرية التضامن الإجتماعى.

- تكون نتيجة المراجعة على الجمعية أو المؤسسة مرضية لآخر سنة مالية.

- موافقة الجهة المانحة على المنحة أو التعاون.

- أن يكون هناك جدوى فعلية لمشروع المنحة أو الغرض منها.

- أن تكون الجمعية ملتزمة بشأن أوجه صرف المنح السابقة.

- تكون المنحة لازمة لنشاط الجمعية ومطابقة لأغراضها وفقاً للائحة نظامها الأساسى.

المستندات المطلوبة للموافقة على منحة الجمعيات الأهلية

​يقدم طلب من الجمعية للجهة الإدارية المختصة مستوفيا 4 نسخ من البيانات الآتية:

- اسم الجمعية أو المؤسسة.

- رقم القيد.

– العنوان.

- اسم الجهة المانحة الأجنبية أو الهيئة المتبرعة شاملاً بالتفصيل «المقر، الجنسية، الأنشطة التى تمارسها هذه الجهة وأغراضها، السند القانونى لعمل الجهة المانحة، صلة الجمعية بالجهة المانحة».

- مقترح المشروع والإتفاقية المذمع تنفيذها على أن تتضمن «الأهداف، الأنشطة، آليات التنفيذ، القائمين على التنفيذ، إجمالى مبلغ المنحة، النطاق الجغرافى، المدة الزمنية، الميزانية التقديرية للمنحة موزعة على بنود الصرف بالتفصيل».

- صورة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية أو المؤسسة عن آخر سنة مالية.

- لائحة النظام الأساسى الخاصة بالجمعية.

- محضر مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على قبول أو إرسال المبلغ والغرض من ذلك.

- كشف موضح به أعضاء مجلس إدارة الجمعية ووظيفة كل منهم داخل وخارج المجلس والرقم القومى.

- بيان بالنشاط الفعلى للجمعية مدعماً بالأرقام وأعداد المستفيدين.

- نسخة واضحة من سند الشحن أو فاتورة الشراء الخاصة بالهبة أو الشحنة الواردة أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركية اللازمة على أن يحدد ميناء الشحن وميناء الوصول، والجهة الوارد منها الشحنة.