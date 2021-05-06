محافظ أسوان بستقبل وزير الإسكان لمناقشة أزمة العشوائيات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمحافظة اليوم، وخلال اللقاء عرض المحافظ مقترح بإنشاء مجتمع عمرانى سكنى جديد كبديل للعشوائيات بالأمتداد الشرقى لحى الصداقة الجديد على مساحة 41 فدان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات في المحافظات من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسواني.

وزير الإسكان يتفقد منطقة الصحابي

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمحافظة، والتى بدأت بجولة ميدانية لمنطقة الصحابي والمدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تضم 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية، فى حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم في المرحلة الثانية دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معاً وخاصة بعد إنشاء 3 عمارات بالمنطقة تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ، وهو الذى يتوازى مع وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية ، وأيضاً محاور مرورية جديدة ، بجانب المنشآت الخدمية ، وخلال الجولة التفقدية .

الجزار يتوجه لمدينمة أسوان الجديدة

وعقب ذلك توجه الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية إلى مدينة أسوان الجديدة حيث قام الوزير والمحافظ بتفقد مشروعات الممشى السياحي والإسكان الإجتماعى ومستشفى أسوان الجديدة على مساحة 3 ألاف م٢ ويسع ١٥٨ سرير وتم إنهاءه بنسبة ٥٠ ٪.

كما تضم عمارات الإسكان الأجتماعي بالمدينة 4020 وحدة سكنية فى مرحلته الأولى وتعتبر المدينة إضافة هامة لتحقيق الإمتداد العمرانى المطلوب وتخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمرانى وإجتماعى وإقتصادى متكامل يهدف إلى إستيعاب 70 ألف نسمة ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها

مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و 22 مليون جنيه ، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً ، و يضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين ، كما يضم المشروع الحديقة النيلية والبازارات النوبية ، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى ، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج .