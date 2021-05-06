آخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021: الإعلان قريبا
كتب:
كريم روماني
04:22 م | الخميس 06 مايو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية
إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية، كانت آخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن الإدارات التعليمية تتولى مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات، مؤكدة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، نسق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على انتهاء تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب.
آخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021
وكشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، عن الانتهاء من تصحيح امتحانات شهر أبريل 2021، تمهيدًا لإعلان نتيجة الامتحانات خلال الأيام المقبلة.
وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، إن الإدارات التعليمية بدأت في مراجعة الدرجات التي حصل عليها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الثاني 2021، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات قريباً.
إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 خلال أيام
وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار مراجعة درجات الطلاب، حيث تم فحص نسبة 10% من أوراق الإجابات للتأكد من مدى شفافية التصحيح، لافتاً إلى أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي.
من جانبه قال بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، إنه تم البدء في وضع أسئلة الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات طلاب أولى وثانية ثانوي قريباً.
وأضاف «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات شهر أبريل، وتم البدء في تصحيح امتحانات طلاب الدمج، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجتهم مع الطلاب الأسوياء.
وتابع مدير إدارة العمرانية التعليمية، أنه سيتم الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحاً أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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