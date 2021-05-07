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حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 07 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان يتسم بالإبداع والإخلاص، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فإذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام. 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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