حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يميل لجذب الانتباه ويحب السيطرة ويتسم بجنون العظمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فتحي عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.