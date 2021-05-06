الأعلى للجامعات: انتهاء الفصل الدراسي الثاني 31 يوليو المقبل

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021 ستنتهي يوم 31 يوليو المقبل، على أن تبدأ الامتحانات العملية قبل 20 يونيو، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

إتاحة الفرصة للكليات لتحديد آليات ونمط إجراء امتحانات الميدتيرم

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد في اجتماعه الطارئ بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات عبر تقنية الفديوكونفرانس، على الالتزام بتعليمات الأعلى للجامعات الحكومية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع إجراءات الوقاية والسلامة من الأوبئة والأمراض، وكذلك التشديد على تطبيق امتحانات الميدتيرم في مواعيدها المحددة وإتاحة الفرصة للكليات لتحديد آليات ونمط إجرائها وفقاً لإمكانياتها.

وتابع المصدر، بأن المجلس ناقش الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والاستعداد التام لأي سيناريوهات، مع الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.