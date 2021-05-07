تعرف على درجات الحرارة في عيد الفطر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، مرور البلاد بموجة من الارتفاع الشديد في الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل لتسجل درجات الحرارة أعلي درجاتها يومي السبت والأحد المقبلين، لافتة إلى أنه مع منتصف الأسبوع سوف تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات لتصبح درجة الحرارة يوم الثلاثاء 34 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد: أن درجات الحرارة خلال عيد الفطر المبارك ستكون معتدلة ويسود جو لطيف طوال أيام العيد.

ولفتت إلى أنه يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس، خلال فترة الصيام، موضحة أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ«درجات الحرارة»، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 46درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت:

القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.