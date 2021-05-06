أهالي الأقصر يهربون إلى النيل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة في نهار شهر رمضان المبارك، يهرب الأهالي بمختلف مدن وقرى محافظة الأقصر من الطقس الحار بالسباحة في نهر النيل والترع المجاورة لهم.

قال مصطفي الحلاوي، من أبناء مدينة إسنا، إن كل أبناء المدينة يتوجهون نحو المراسي النيلية، يوميًا للاستحمام في نهر النيل بصورة يومية، ولكن مع وصول درجات الحرارة لما يزيد على 50 درجة مئوية في أوقات الظهيرة وحتى وقت مدفع الإفطار، ارتفعت أعداد الأهالي وتجمعوا حول المراسي للاستمتاع بالمياه والهروب من الطقس الحار بالمنازل والشوارع وغيرها.

وأضاف «الحلاوي» أنه خلال اليومين الماضيين ارتفعت درجات الحرارة بصورة كبيرة، خلال نهار شهر رمضان، رغم بدايته بطقس معتدل جدًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة اختفى المواطنون من الشوارع، وتواجدوا في منازلهم أمام ميكفات الهواء أو في نهر النيل والترع، هربًا من الطقس الحار، وكل يوم قبل العصر وحتى قبل مدفع الإفطار بدقائق يتوجه جميع الأهالي برفقة أطفالهم للسباحة في النيل، لإضفاء صبغة من الانتعاش في أجسادهم مع مياه نهر النيل لمواجهة متاعب العطش في نهار رمضان.

وأكد الحلاوي، أن السباحة في نهر النيل لها مذاق خاص يختلف عن أي مكان آخر، فالجميع تعلم داخل نهر النيل والترع السباحة من الصغر والكل يعشق تلك العادة التي تنعش الجسد.

وكانت سلطات محافظة الأقصر منعت السباحة في النيل والتجمعات العام الماضي، بشن عدة حملات على مناطق التجمعات.