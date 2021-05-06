«مترو الأنفاق» تخفض سرعة القطارات طوال أيام ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/س، طوال أيام ارتفاع درجات الحرارة بشكل دوري، حيث تم إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، في هذا الطقس الحار.

ويشهد طقس اليوم، الخميس، ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيراً إلى أن خفض سرعات القطارات يتم بشكل دوري تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على حركة مسير القطارات والقضبان.

وأوضح أن القطارات ستعمل اليوم حتى الثانية صباحاً، تزامنا مع أول أيام تطبيق حظر التجوال لإغلاق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمسارح الساعة 9 مساءً بسبب ذروة كورونا.

وأكد «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم بدءً من اليوم تنفيذ تطبيق غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وذلك بقيمة 4 آلاف جنيه، مضيفاً أن الهدف من تطبيق الغرامات حث المواطنين على الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن حظر التجوال لن يسير على قطارات مترو الأنفاق، مؤكداً أن الشركة وفرت الكمامات الطبية لبيعها في شبابيك حجز التذاكر، لمنع استقلال أى راكب القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.