زحام علي مكاتب البريد في الإسماعيلية.. ومواطنون: «مفيش إجراءات وقائية»

شهدت مكاتب البريد في محافظة الإسماعيلية حالة من الزحام علي المكاتب وماكينات الصراف الآلي لليوم الثاني على التوالي، فيما اشتكى المواطنون من التكدس خاصة أصحاب المعاشات وكبار سنهم.

مواطنون: معظم المترددين من كبار السن

وقال محمد عبد الدايم، موظف بالمعاش، إن مكتب البريد في حالة زحام شديد وخاصة الرئيسية والتي تضم عدد كبير من الموظفين: «مكثت ساعات طويلة في المكتب واضطررت للإنصراف دون صرف المعاش بسبب الزحام أمي، واليوم توجهت مبكرا ووجدت زحام أيضا وتمكنت من الصرف بعد ساعتين».

وقال أحمد حسن من مركز أبوصوير إن الأزمة تتلخص في تواجد عدد كبير من كبار السن علي ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد لصرف المعاشات مشيرا إلي أن هناك أماكن كثيرة لا يراعى فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

انعدام المسافات الآمنة والاجراءات الاحترازية

واصطف المواطنون أمام بعض مكاتب البريد دون وجود مسافات آمنة فيما بدأت بعض المكاتب اليوم في مساعدة المواطنين وتنظيم انتظارهم أمام الماكينات أو للدخول إلى المكاتب.

وأوضح عمر عبد الهادي، من أهالي المحافظة، أن الأزمة الكبري في الإسماعيلية هي قلة ماكينات الصراف الآلي في الإسماعيلية، وأضاف: «مفيش ماكينات حتى في المكاتب الرئيسية ومعظمها بيعطل والحل وجود ماكينات يتم تغذيتها ليلا ونهارا كالبنوك والا سنظل كل شهر في هذه الأزمة».

دعوات لتحرك شبابي للمساعدة في التنظيم

وتحاول مجموعات شبابية في بعض المراكز والقرى مساعدة المواطنين بمكاتب البريد من خلال تنظيم عملية الإنتظار وتقليل حدة الزحام.

ودعا بعض الشباب علي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسرعة التحرك ومساعدة كبار السن في عملية صرف المعاشات خلال اليومين المقبلين، وطالب الأهالي سرعة تدخل الادارات المحلية وتوفير المعقمات وتطهير ورش مكاتب البريد عقب انتهاء عمليات الصرف.