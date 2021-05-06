مروان محسن عن تضييع الفرص: «في حاجة مش مظبوطة.. حد عامل حاجة؟!»

وقع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، إذ سأله رامز في نهاية الحلقة عن سر تضييعه للفرص.

ورد مروان، عليه قائلا: «مش عارف في حد عامل حاجة ولا إيه؟! معرفش، في حاجة مش مظبوطة، بندبح وبنعمل كل حاجة».

وحول زميله في الفريق الذي يتمنى أن يتعرض للمقلب، قال مروان: «أجاي ومحمد شريف».

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.