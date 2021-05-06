مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 24.. مسعد يرفض والده

شهد مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 24، محاولة «نجيب» الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، مع «مسعد»، الذي جسد دوره الفنان رامز أمير، أن يعيش معه في القصر، بعدما أخبره بأنه ابنه الوحيد من والدته «شفيقة» التي جسدت دورها الفنانة هالة فاخر.

ولكن «مسعد» رفض ذلك، مؤكدا أنه لم يقبل فكرة أن يصبح له أب بعد 30 عاما، لكن يحيى الفخراني، قرر أن لا يستسلم وأن يحاول أكثر من مرة معه، وأن يكون له الأب والسند بعد كل هذه السنوات.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 24

عرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.