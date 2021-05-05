مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 23.. مسعد يرفض العيش مع والده

شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 23 تطورا في الأحداث بشكل كبير، بعد اعتراف «نجيب» لـ«مسعد» الذي يجسد دوره الفنان رامز أمير، بأنه ابنه الوحيد من «شفيقة» التي تجسد دورها الفنانة هالة فاخر.

رفض مسعد أن يعيش مع نجيب في الفيلا الخاصة به قائلاً، «مستغني عن خدماتك»، وتطور الأمر بشكل أكبر ورفض مسعد أن يكمل قصة الحب التي بينه وبين «نانسي» التي جسدت دورها الفنانة رنا رئيس.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 23

عرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.