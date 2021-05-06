«المبادرة» تمول مشروعات صغيرة لمساعدة أهالى القرى الأكثر احتياجاً

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار محور التمكين الاقتصادى، أحد محاور عمل المبادرة لمواجهة الفقر، العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى الأكثر احتياجاً، لمساعدة الأهالى اجتماعياً وتنموياً.

ففى قرية الفتح بمحافظة أسيوط، قدمت المبادرة مشروعاً لتسمين العجول للمواطن أحمد الحسينى، بمشاركة إحدى سيدات القرية وتدعى آيات قمح، وأوضح «الحسينى» أنه يعمل بالعقد فى أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط براتب 400 جنيه، ويعمل نجاراً باليومية عقب انتهاء فترة العمل بالمستشفى، ولكن دخله من العملين لا يكفى أسرة مكونة من 3 أبناء ووالده ووالدته، بحسب قوله، مضيفاً: «الحِمل تقيل، وباشكر حياة كريمة على المشروع اللى هيفتح باب خير لنا جميعاً».

وقالت «آيات» إنها سعيدة جداً بهذه الخطوة لأنها ستمكنها من رعاية أسرتها وتوفير مصدر رزق حلال لها ولأسرتها المكونة من 6 أطفال، خاصة أن والدهم بدون مصدر رزق أو عمل.

وفى محافظة المنيا افتتحت المبادرة مَشغلاً جديداً لخدمة السيدات، وبدأت فكرة المشغل منذ 3 أشهر، ويستهدف مساعدة 10عائلات، حيث يتم تدريب الأطفال والنساء مع إيجاد مرتب شهرى لهم مقابل إنتاج بعض المنتجات لمساعدة المقبلين على الزواج. ومن المنتظر أن ينتج المَشغل كل أدوات المنزل بداية من مفروشات السرير التى تعد أسهل الأشياء إنتاجاً، ثم يتطور الإنتاج ليشمل إسدالات صلاة وعباءات، ويبدأ الإنتاج بـ10 ماكينات فقط، وسيتم التوسع ليشمل 10 ماكينات أخرى فى المستقبل. والتقى القائمون على مبادرة «حياة كريمة» بعدد من السيدات الأرامل اللاتى سيعملن فى المشغل من أجل إنتاج منتجات تساعدهن على مصاعب الحياة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها هذه الأسر.

وأشارت «عبير»، واحدة من السيدات المستفيدات، إلى أن العمل سيوفر دخلاً بسيطاً لهن لمساعدة أسرهن التى يعانى بعض أفرادها من أمراض مزمنة، وتنتوى النساء عمل ملابس خاصة بالأطفال مع مساعدة السيدات فى جهازهن، وتابعت: «الحمد لله.. ده كان حلم إننا نلاقى مصدر رزق وشغل ثابت وناكل من تعبنا ولا ننتظر منحة أو إعانة من أحد». ووفرت «حياة كريمة» 10 ماكينات فى المشغل من أجل توفير خط إنتاج كامل فى المحافظة مع توفير إيجار لمدة سنة للمشغل وسط حفاوة من السيدات اللائى شكرن المبادرة، إضافة لإطلاق قافلة طبية للكشف المجانى على الأهالى وتقديم العلاج للمرضى فى تخصصات متنوعة.

واستجابت المبادرة لحالة الست «مريم» أو «أم خالد»، كما يناديها جيرانها بقرية البرنقة، التابعة لمركز بياد بمحافظة بنى سويف، حيث وفرت لها «المبادرة» بضائع لمحل افتتحته داخل بيتها، لتعيش منه هى وأبناؤها الثلاثة، بعد أن انفصلت عن زوجها منذ سنوات وأصبحت بلا أى دخل مادى سوى نفقتها من طليقها. وقالت «أم خالد»، فى البداية، إنها تجمعها علاقات طيبة بكل جيرانها، وسعت على مدار السنوات الماضية لتعليم أبنائها وتربيتهم والمحافظة عليهم، دون أية مشكلات أو صراعات مع أحد، مضيفة: «فى حالى ماليش دعوة بحد، ماليش غير ربنا وعيالى، وبحب الناس كلها وبقول الحمد لله فى كل حال».

وصرحت بأن أبناءها الثلاثة فى مراحل التعليم المختلفة، بداية من «خالد» بالصف الثانى الثانوى، و«ملك» بالصف السادس الابتدائى، ومنتقلة حديثاً إلى الصف الأول الإعدادى، وأصغرهم «داليا» بالصف الثانى الابتدائى، كاشفة أنها متكفلة بهم بشكل كلى منذ خمس سنوات وبالتحديد منذ انفصالها عن زوجها.

وأشارت إلى أنها فى السابق كانت تدير مشروعاً صغيراً لبيع الأحذية للإنفاق على أولادها، حتى تجبر المحكمة طليقها بنفقة لأولادها، معربة أنها تتمنى أن ترى أولادها ناجحين على مستوى دراستهم وتعليمهم، متابعة: «حاطة فيهم أمل كبير أوى، ونفسى أشوف خالد فى طب أو هندسة، وملك كذلك، لأنهم ما شاء الله بيطلعوا من الأوائل عموماً». وأكدت «أم خالد» أنها لن تلجأ إلى إبعاد أبنائها عن التعليم وتوجيههم إلى العمل، مهما تكلف الأمر بالنسبة لها، فيما أوضحت زوجة شقيقتها أن الست مريم الملقبة بـ«أم خالد» مطلقة ولديها ثلاثة أطفال (ولد وبنتان) بمراحل التعليم المختلفة، مشيراً إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ حوالى 4 سنوات، ومنذ حينها وهى المتكفلة بمصروفات أولادها كاملة.

وفى المنوفية بمركز أشمون، أوضحت «المبادرة»، فى بيان لها، أنه تم عمل معاينة لبعض المناطق والمنازل، من أجل توصيل الصرف الصحى والمياه بسبك الأحد، وصب أعمدة الدور الأول العلوى للجناح الجديد داخل مدرسة الكوادى الابتدائية، وتنفيذ أعمال الصرف الصحى لعزبة السلام التابعة لقرية القناطرين، فيما تم استكمال توصيل خط 14 للمياه داخل قرية شمياطس بمركز الشهداء، وكذلك أعمال التوسعة بمحطة المعالجة داخل قرية دناصور، وبدء الحفر من أجل إنشاء المجمع الخدمى بدراجيل.

وفى سياق متصل، أكد مسئولو «حياة كريمة» استمرار أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحى داخل قرية وابورات المطاعنة التابعة لمركز إسنا فى محافظة الأقصر، فى إطار أعمال المشروع القومى حياة كريمة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط الغاز الطبيعى داخل مدينة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت. وأوضحوا أنه فى نفس الوقت يتم استكمال أعمال شبكات الصرف الصحى داخل كل من القرى الآتية وهى «الحميدات، والهنادى، والدير، وزرنيخ، والحلة، والكلابية» التابعة لمركز إسنا.