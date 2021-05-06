مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24.. هل تعود منى زكي إلى محمد ممدوح؟

ينتظر الكثيرون عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24، اليوم، بعد انتهاء الحلقة السابقة بلقاء منى زكي التي تؤدي دور هنا، ومحمد ممدوح الذي يؤدي دور حازم، بمفردهما للحديث سويا.

وفي نهاية مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23، وجّهت منى زكي سؤالا لمحمد ممدوح، وهو «هل لا يزال يحبها أو يريدها لأنه لم يطلقها رسميا؟»، ثم سألها هو «هل أقامت علاقة مع محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس أم لا؟».

توقعات مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24

ويتوقع متابعو مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24، اعتراف محمد ممدوح أنّه لا يزال يحب منى زكي ويريدها وكذلك الأخيرة، ومحاولة عودة محمد ممدوح ومنى زكي لبعضهما مرة أخرى.

ويرى البعض الآخر أنّ محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس لن يطلق منى زكي، وربما يحاول إقامة معها علاقة بالإجبار، بينما يعتقد آخرون أن يتشاجر محمد ممدوح ومنى زكي مرة أخرى ويبقى الحال على ما هو عليه، ويظل يعمل على تأجيل الطلاق بشكل رسمي.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23

وفي أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23، بدأت بشجار بين منى زكي، ومحمد ممدوح، في المنحل، بسبب إدارة المصنع الذي يمتلكانه، وترفض منى زكي، أن يتولى محمد ممدوح، منصب المسؤول بالإدارة، بعد غياب أشهر، حيث إنه كان في رحلة سفر مع أمينة التي تؤدي دورها الفنانة عائشة بن أحمد.